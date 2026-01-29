Онлайн-поступление в организации СПО планируют запустить в пяти регионах РФ

Речь идет о Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областях, а также о Красноярском крае, уточнили в Минпросвещения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует апробировать суперсервис "Поступление в СПО онлайн" в 2026/2027 учебном году в пяти регионах РФ. В эксперименте примут участие организации среднего профессионального образования (СПО) и их филиалы в Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Подготовлен проект постановления правительства РФ, предполагающего запуск эксперимента по приему абитуриентов в колледжи и техникумы через суперсервис "Поступление в СПО онлайн". Апробацию планируется провести в приемную кампанию 2026/2027 учебного года в пяти пилотных регионах. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.

Документ разработан Министерством просвещения РФ в целях апробации использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем, которые используются для предоставления услуг в электронной форме, и совершенствования организации приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования с помощью суперсервиса.

Минпросвещения в рамках апробации будет обеспечивать методическое и информационное сопровождение по вопросам проведения эксперимента, разработку форм отчетной документации о ходе проведения эксперимента, контроль своевременного внесения учредителями информации об образовательных организациях, условиях приема, поступающих, заявлениях о приеме, приказах о зачислении в сервис приема.

Также ведомство организует функционирование единого контактного центра поддержки реализации суперсервиса.