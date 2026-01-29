Пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату с февраля

Размер выплаты составляет 19 169,38 рублей, сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии достигшие 80 лет россияне начнут получать с 1 февраля. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года был повышен на 7,6% до 9 584,69 рублей.

"Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей", - сказала Акатнова, отметив, что повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100% достигших 80 лет граждан предусмотрено законом.

Юрист также напомнила, что с наступлением 80 лет пенсионерам положена надбавка за уход. Ее размер с 1 января повышен до 1 413,86 рублей.