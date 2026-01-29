На Камчатке умер старейший член Союза писателей России Радмир Коренев

Ему было 96 лет

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Старейший член Союза писателей России Радмир Коренев умер на 97-м году жизни на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.

"Жизнь писателя сложилась непросто: оставшийся сиротой в раннем детстве прошел трудный жизненный путь моряка-дальневосточника, испытавшего тяготы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Будучи человеком редкого таланта и глубокой жизненной мудрости, Радмир Коренев впервые проявил интерес к литературе уже будучи взрослым, несмотря на отсутствие специального образования. Однако именно это обстоятельство сделало его творчество уникальным и близким сердцу читателя. Творческая судьба Радмира Коренева не менее интересна и удивительна: он не оканчивал литературных курсов, никак не был связан с гуманитарными науками, серьезно литературным творчеством он начал заниматься намного позднее коллег писателей. Свой путь в литературу прозаик Радмир Коренев начинал с поэзии. Писатель прожил большую и интересную жизнь. Писатель прожил большую и интересную жизнь. Он оставил нам значительное творческое наследие, которое навсегда сохранится в памяти поколений и станет частью истории камчатской литературы", - говорится в сообщении.

Более 20 лет он посвятил делу развития литературных способностей своих воспитанников, десятки студийцев стали выпускниками его студии. Коренев за издание книг и литературную деятельность был удостоен премии губернатора Камчатской области, получил звание лауреата и так же стал лауреатом премии им. Г. Поротова. Получил звание лауреата премии Новограбленого.