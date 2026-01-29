На Камчатке ввели новые ограничения курения в общественных местах

В частности, запрещено курить сигареты и кальяны ближе 5 м от остановок транспорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Изменения в закон об ограничении курения в отдельных общественных местах введены на Камчатке. Теперь будет запрещено курить сигареты и кальяны ближе 5 м от остановок транспорта, сообщили ТАСС в краевом парламенте.

"Согласно поправкам, теперь запрещено курение табака, употребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов не только непосредственно в павильонах ожидания на остановках общественного городского и пригородного сообщения, но и на расстоянии менее 5 м от них. При отсутствии павильона ожидания это ограничение касается указателя места остановки маршрутного транспорта. Кроме того, данный запрет касается любых парков и скверов, имеют они ограждения или нет", - рассказали в Заксобрании Камчатки.

Изменения в существующий закон направлены на защиту прав некурящих граждан, в первую очередь тех, кто ожидает общественный транспорт в остановочных павильонах. Поправками в закон также предусматривается, что несоблюдение установленных ограничений курения влечет административную ответственность и наложение административного штрафа от 1 до 5 тыс. рублей.