В МПГУ прокомментировали ограничения готовых решений заданий из учебников

Они не предполагают полного запрета вспомогательных материалов, указал ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ограничения на распространение готовых решений, которые планирует ввести Минпросвещения, не предполагают полного запрета вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и пособий, задания и решения, опубликованные организаторами Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), будут разрешены к размещению, сообщил ТАСС ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

Ранее Минпросвещения разработало законопроект о запрете на распространение в интернете информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых решений заданий из учебников и пособий и готовых решений заданий ВсОШ.

"Не следует рассматривать инициативу Минпросвещения России как создание барьеров или карательную меру. Это системное решение насущной проблемы. Тем более что в министерстве подчеркнули: ограничения не предполагают полного запрета вспомогательных материалов - официальные данные из учебников и пособий, задания и решения, опубликованные организаторами ВсОШ, будут разрешены к размещению", - сказал Лубков.

По его словам, инициатива направлена на совершенствование правового регулирования в сфере защиты образовательного процесса от распространения информации, способной негативно повлиять на качество освоения учебных программ и результаты школьных олимпиад. Наиболее очевидное негативное следствие доступности готовых решений заключается в снижении качества знаний школьников. Детей демотивирует сама возможность получения готовых ответов, уточнил ректор МПГУ.

"В более долгосрочной перспективе школьники, сдавшие экзамены, получившие аттестаты и поступившие в вузы, колледжи и техникумы подобным образом, - люди без навыков аналитического и критического мышления, а также преодоления интеллектуальных трудностей. А это серьезная опасность с глобальной точки зрения. Без квалифицированных специалистов достижение технологического суверенитета и лидерства страны становится невозможным", - подытожил Лубков.