МВД: больше всего несовершеннолетних преступников выявили в Свердловской области

На втором и третьем местах по числу совершивших противозаконные действия подростков оказались Челябинская и Иркутская области

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Наибольшее число несовершеннолетних, совершивших преступления, выявлено в 2025 году в трех российских субъектах - Свердловской, Челябинской и Иркутской областях. В этих регионах число несовершеннолетних, совершивших противозаконные действия, превышает 2,3 тыс., следует из статистических данных МВД.

Всего, по данным министерства, в прошлом году в России число несовершеннолетних преступников превысило 22 тыс. При этом общее число лиц в России, совершивших преступления в 2025 году, достигло порядка 595 тыс.

Так, в регионах Уральского федерального округа по итогам прошлого года выявлено 2,5 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления. Помимо Свердловской (853 человека) и Челябинской (821 человек) областей наибольшее число преступников, не достигших 18 лет, зафиксировано в Тюменской области - 364 человека.

В регионах Сибири, помимо Иркутской области, где выявили 713 несовершеннолетних преступников, наибольшее число также зафиксировали в Красноярском крае - 684 человека, Кемеровской области - 680 человек и Новосибирской области - 666 человек. Всего же в СФО по итогам 2025 года выявили порядка 4 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления.

Среди федеральных округов наибольшее число несовершеннолетних преступников зафиксировано в Поволжье - порядка 4,1 тыс. человек, также около 3,7 тыс. человек - в ЦФО. Наименьшее число правонарушителей моложе 18 лет выявлено на Северном Кавказе - 856 человек. При этом регионами, где проживает наименьшее число несовершеннолетних, совершивших преступления, по итогам прошлого года, стали Чечня - 2 человека, Чукотка - 5 человек, и Ненецкий автономный округ - 13 человек.

В МВД также зафиксировали число женщин, совершивших противоправные действия в 2025 году. Их общее число по стране составило 116,3 тыс. Среди регионов наибольшее число женщин, совершивших преступления, зафиксировано в Московской области и Москве, в обоих субъектах эта цифра составляет порядка 6 тыс. человек. Наименьшее же число же число преступниц выявлено в НАО - 66 человек, на Чукотке - 90 человек и в Калмыкии - 163 человека.