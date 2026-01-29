В Донецке восстановят соборную мечеть, не работающую из-за обстрелов 10 лет

Завершить ремонтные работы планируют весной 2026 года, сообщил председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Роскапстрой весной восстановит соборную мечеть "Ахать-Джами" на севере Донецка, которая неоднократно получала повреждения из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин.

"Мы уже заключили договор с Роскапстроем о том, что будет восстановлена наша донецкая соборная мечеть. <...> В этом году мы к весне начнем ремонт. <...> С 2015 года, это уже 10 лет, мы вынуждены были закрыть мечеть для посещения, для проведения молитв", - сказал Брагин.

Он добавил, что с 2014 года территория мечети шесть раз подвергалась прямым артиллерийским обстрелам, не считая попаданий поблизости. Завершить ремонтные работы планируют весной.

В январе 2025 года Брагин сообщил ТАСС о начале обследований мечети специалистами ФАУ "Роскапстрой" и подсчете стоимости ремонта.

"Ахать-Джами" - первая соборная мечеть в Донбассе. Открыта в 1999 году в микрорайоне Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка. С 2014 года оказалась в зоне обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины: она расположена в двух километрах от Донецкого аэропорта, ставшего одной из горячих точек на донецком фронте. Неоднократно была повреждена. В последний раз об обстреле мечети сообщалось в июне 2023 года. На ее территории находили противопехотные мины "Лепесток", дистанционно сброшенные ВСУ.