В удаленных населенных пунктах Чукотки ввели в эксплуатацию два автозимника

Двигаться по ним могут транспортные средства повышенной проходимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Автозимники "Билибино - Островное" и "Билибино - Илирней" введены в эксплуатацию на Чукотке. Сезонные автодороги обеспечат надежную наземную транспортную доступность удаленных населенных пунктов, сообщили ТАСС в районной администрации.

"В Билибинском районе завершены работы по обустройству зимников: "подъезд до села Островное от 125-го км автодороги Билибино - Анюйск" и "подъезд до сельского поселения Илирней от 26-го км автодороги Билибино - Кепервеем". Движение по обоим зимникам разрешено для транспортных средств повышенной проходимости", - рассказали в администрации Билибинского района.

Сезонные автодороги обеспечат надежную наземную транспортную доступность для завоза продуктов питания, товаров и топлива, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов. В теплое время года до данных населенных пунктов можно добраться только по воздуху.