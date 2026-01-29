В ОП сочли арендные электроснегокаты опасными для посетителей парков

Посетители парков не ожидают, что "по траекториям, где раньше ничего не было, сейчас что-то передвигается со скоростью больше скорости пешехода", отметил зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александр Холодов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Электроснегокаты, которые этой зимой можно взять в аренду в российских городских парках, представляют опасность для любителей пеших прогулок из-за эффекта неожиданности. Такое мнение высказал ТАСС зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) автоэксперт Александр Холодов.

Аренда электроснегокатов начала действовать в Измайловском парке Москвы, в парках городов Подмосковья, а также в Тюмени, Омске, Кирове. Взять в аренду электроснегокат можно через приложение кикшеринговой компании. Цена, например, в Москве - 50 рублей за пять минут.

"Эффект от этих электроснегокатов примерно такой же, как от электросамокатов на тротуарах, когда они только появились. Пешеходы в парках, естественно, не ожидают, что по траекториям, где раньше ничего не было, сейчас что-то передвигается со скоростью больше скорости пешехода. Поэтому, конечно, риск каких-то происшествий есть", - сказал Холодов.

Он отметил, что пока аренда этих устройств не носит массовый характер, но уже возникают вопросы. "Понятно, что, скорее всего, это [преподносится] как спортивный инвентарь, игрушка, но, как говорится, до первой трагедии, а потом эти вопросы начнут задавать", - сказал Холодов.

По его словам, в частности, непонятна классификация этой техники. "То есть, [если] когда появились электросамокаты, думали, к чему их можно отнести: пешеходам, велосипеду, мотоциклу или мопеду, то здесь вообще не понятно. Вряд ли можно их считать снегоходами и требовать от каждого владельца права на управление трактором, но, определенно, некий правовой вакуум есть", - считает эксперт.

По его словам, все, что регламентируют правила дорожного движения, подразумевает дороги, а не снег. "В данном случае получается еще больший правовой вакуум. По идее, наверное, с юридической точки зрения, это спортивный инвентарь. Но границы между спортивным инвентарем и трактором - в мощности. Сомневаюсь, что [инспекторы] Гостехнадзора будут бегать по паркам и проверять мощность этих устройств, пытаясь определить, трактор это или нет", - сказал Холодов, напомнив, что для управления трактором и другой самоходной техникой нужны права определенной категории.

Он отметил, что кикшеринговые компании, естественно, подумали об этом и дают в аренду маломощные устройства. Однако если Гостехнадзор, который следит за состоянием самоходных машин, решит провести свою экспертизу, то здесь может "ждать сюрприз". "Потому что непонятно, какая мощность в итоге есть. То, что написано в документах у производителя, и то, что на самом деле, - это часто две большие разницы", - сказал Холодов.