Историк Малышева отметила научную работу при создании новых мемориалов РВИО

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации назвала Гатчинский мемориальный комплекс не только "эмоционально выверенным", но и "исторически достоверным"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Возведенные при участии Российского военно-исторического общества мемориалы в Гатчине и Ржеве предполагают не только скульптурную сложность, но и значительную научно-исследовательскую работу. Об этом ТАСС рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Это не просто скульптуры, выполненные в металле, бетоне или бронзе, - это правдивый рассказ о судьбах. В этих мемориалах реализован такой прием, когда в общей символической композиции соединяются судьбы конкретных людей. Подтверждение их архивными документами предполагает, безусловно, большую научно-исследовательскую работу по установлению этих судеб", - сказала она, отвечая на вопрос о своей оценке Гатчинского и Ржевского мемориалов.

Малышева назвала Гатчинский мемориальный комплекс не только "эмоционально выверенным", но и "исторически достоверным", отметив объединение в нем "архитектурной формы и глубочайшего содержания". В свою очередь Ржевский мемориал Советскому солдату, по ее словам, "символизирует не только героизм наших солдат, но и актуализирует общественный интерес к одной из малоизвестных битв".

По мнению историка, наиболее полно значение мемориалов можно понять, "находясь рядом с ними и понимая то эмоциональное состояние, которое они вызывают".

"Мемориалы, которые сегодня создаются, уникальны по своей исторической составляющей, отражающей место памяти во всем объеме. Искренние слова признательности коллегам, которые проделали эту работу и нашли архитектурное выражение историческому содержанию", - заключила Малышева.