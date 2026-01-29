Такаити предложила ввести уголовное наказание за осквернение флага Японии

Как сообщила газета Mainichi, некоторые однопартийцы премьер-министра считают, что подобные изменения в уголовном кодексе могут привести к нарушению свободы слова и самовыражения

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала ввести уголовную ответственность за осквернение национального флага. Об этом она заявила, выступая перед избирателями в Токио.

"Разве это не странно, что осквернение флага другой страны карается у нас тюремным сроком, но с флагом Японии можно обращаться как угодно?" - приводит ее слова газета Mainichi. Согласно действующему японскому законодательству, осквернение флага другого государства карается лишением свободы до двух лет, однако эта статья уголовного кодекса страны не распространяется на флаг Японии. Газета отмечает, что в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) неоднозначно восприняли высказывание Такаити - некоторые члены партии считают, что внесение подобных изменений в уголовный кодекс может привести к нарушению свободы слова и самовыражения.

В Японии 27 января началась избирательная кампания перед досрочными выборами в ключевую нижнюю палату парламента, которые намечены на 8 февраля. Она станет самой короткой в послевоенной истории страны, что дает преимущество правящей коалиции во главе с Такаити, которая находится практически на пике популярности, и создает трудности для оппозиции.

По данным последних социологических опросов, правящий блок в составе ЛДП и партии "Общество обновления Японии" по итогам предстоящих выборов должен одержать убедительную победу, закрепив уверенное большинство в нижней палате парламента.

ЛДП в последние годы после серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента - только благодаря альянсу с партией "Общество обновления Японии" ей удалось сформировать минимальное возможное большинство (233 из 465 мест в нижней палате). Однако в последнее время премьер-министр и ее правительство завоевали крайне высокий уровень поддержки избирателей - согласно последним опросам, он держится на отметке 60-70%. Это, как рассчитывают Такаити и ее команда, может позволить правящей партии улучшить свои позиции в парламенте по результатам предстоящих выборов.