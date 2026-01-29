"Парламентская газета": доля фальсификата в молочной продукции превысила 17%

Рост показателя связан в том числе с увеличением числа проверок в 2025 году, сообщили газете в Россельхознадзоре

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Доля проб молока и молочной продукции, которые не соответствовали заявленному качеству или были сфальсифицированы, в 2025 году составила 17,68%. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на данные Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что рост показателя связан в том числе с увеличением числа проверок в 2025 году, включая масштабные проверки магазинов низкой ценовой категории, такие как "Светофор" и "Маяк".

Как рассказали изданию в пресс-службе Роспотребнадзора, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах было заблокировано 613 млн попыток продажи молочной продукции с нарушениями. Из них 333 млн пришлось на просроченную продукцию, 278 млн - на товары, нелегально введенные в оборот.

По данным Россельхознадзора, молочную продукцию чаще всего фальсифицируют за счет добавления растительных масел и жиров, а также использования говяжьего жира, крахмала, сои и незаявленных в составе продукции компонентов, по типу сухого молока.