Котята от кота Эксклюзива из Новосибирска стоят от 120 тыс. до 1 млн рублей

Цена зависит от целей приобретения, сообщила владелица Ольга Приваленко

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Котенок от британского короткошерстного кота Эксклюзива, возглавившего мировой рейтинг World Cat Federation (WCF) на начало 2026 года, может стоить от 120 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от целей приобретения. Об этом сообщила в интервью ТАСС владелица кота Ольга Приваленко.

"Котенок в качестве домашнего любимца стоит в среднем 120 тыс. рублей. Если профессиональный заводчик хочет приобрести животное для участия в выставках с претензией на высокий титул - от 300 тыс. рублей. А британец с исключительными данными может стоить и 1 млн рублей", - пояснила она.

По словам Приваленко, такие коты не царапаются, послушные и дружелюбные с хозяевами. Однако подобные цены в объявлениях в интернете не найти - элитных котят продают через клубы и заводчиков. "Мы пересекаемся на выставках, видим, у кого какие животные, берем контакты", - рассказала она. Заводчица также добавила, что планирует выезжать за пределы России, в частности в страны Азии, чтобы познакомиться с местными заводчиками и установить контакты для будущего сотрудничества.

Самого Эксклюзива хозяйка приобрела за 300 тыс. рублей у заводчика из Екатеринбурга, когда коту было пять месяцев. "Именно племенные животные, которые не просто домашние любимцы, а претенденты на высокие титулы, стоят таких денег", - подчеркнула она.

Потомство Эксклюзива

Одна из дочерей Эксклюзива - кошка по кличке Улиция - уже подтверждает выставочные качества отца. В ноябре 2025 года она заняла первое место среди всех британцев на выставке в России, участников которой оценивал приехавший эксперт из Китая. "К нам обращаются из других стран и приобретают животных. Человек из Китая сам прилетал к нам на выставку, оценил по достоинству. Наших животных ценят в других странах", - отметила Приваленко.

Заводчица добавила, что в Новосибирске котят от Эксклюзива особо не ценят, местные жители любят просто приходить на выставки и знакомиться. Основной спрос идет из европейской части России - Москвы и Санкт-Петербурга. "Вот мы сейчас летали в Петербург, отвозили котят", - поделилась она.

Британский короткошерстный кот Эксклюзив родился в апреле 2022 года в Екатеринбурге и в пятимесячном возрасте переехал в Новосибирск. С ноября того же года он участвует в международных выставках. В 2024 году получил титул чемпиона мира, а на начало 2026 года возглавил мировой рейтинг WCF. В конце 2025 года самым красивым котом по версии этого рейтинга стал абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк.

О Федерации

World Cat Federation (WCF, Всемирная федерация кошек) - международная фелинологическая организация, объединяющая более 540 клубов из 18 стран. Основана в 1988 году в Рио-де-Жанейро, штаб-квартира находится в Эссене (Германия). WCF разрабатывает стандарты пород, аттестует судей и регистрирует питомники, проводя около 300 выставок в год, треть из них - в России. Самые популярные породы на выставках - персидская и британская короткошерстная.