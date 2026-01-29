В Госдуме объяснили, чем плох советский опыт налога на бездетность

Такой налог не повысил бы рождаемость, уверен зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Возвращение к советскому опыту налога на бездетность принесло бы только вред вместо повышения рождаемости. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия").

"Налог на бездетность не работает и не выполнит никакой функции, кроме вредной. Поэтому, зачем он нужен?" - сказал депутат, комментируя соответствующую практику в СССР.

По его словам, этот налог был классическим проявлением советской системы, "когда палкой и принуждением можно было бы создать человека будущего". "Так не создается. Человек даже под угрозой уплаты дополнительных налогов не пойдет на прекрасное решение родить детей", - сказал депутат.

Милонов пояснил, что на решение завести детей не повлияет какое-либо финансовое понуждение, а только если будущие родители поймут, что "дети - это высшая ценность и настоящая радость". "Не собака дефектная карликовой породы, не машина более новой марки, а именно дети - это то, что позволяет вам чувствовать, что вы продолжаете жизнь, что ваша жизнь продолжается, и даже после вашей смерти она продолжится в сердцах и душах ваших детей", - отметил парламентарий.

Налог на бездетность существовал в СССР как "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного совета СССР.