Генконсульство оказывает содействие попавшей в больницу в Южной Корее россиянке

Гражданка РФ Евгения Коновалова ранее рассказала, что во время семейной поездки ее мать оказалась в больнице в Пусане из-за инсульта

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Пусане оказывает содействие гражданке РФ, попавшей в больницу в Южной Корее из-за инсульта. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали российские дипломаты.

"Мы на связи с заявительницей и делаем все возможное в рамках своей компетенции", - заявили в генконсульстве.

Ранее гражданка РФ Евгения Коновалова рассказала в Facebook (запрещен в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что во время семейной поездки ее мать оказалась в больнице в Южной Корее из-за инсульта. Женщину прооперировали, но на нее не была оформлена страховка. Дороговизна медицинских услуг в Южной Корее вызвала финансовые сложности.

"После операции маму ввели в искусственную кому. Сейчас врачи постепенно выводят ее из этого состояния, но она все еще в реанимации, на ИВЛ, в тяжелом состоянии и пока без сознания", - указала Коновалова. Она находится в Пусане.

"Врачи говорят, что маму нужно перевозить в Россию, чтобы продолжить лечение и реабилитацию дома. Сейчас я пытаюсь организовать медицинскую эвакуацию, общаюсь с Минздравом, МЧС и больницей", - поделилась дочь пациентки.