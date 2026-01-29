ТАСС: приставы наложили арест на три компании детей депутата Госдумы Дорошенко

Компании специализируются на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, а также перевозке грузов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства наложили обеспечительный арест на три компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко - Миланы и Эльдара Дорошенко, которые в среду были арестованы решением суда Сочи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обеспечительный арест наложен на две компании, учредителями которых являются Милана и Эльдар Дорошенко. Еще одна компания арестована, где учредителем значится только Милана Дорошенко", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что компании специализируются на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, а также перевозке грузов. "Компании отличаются финансовой устойчивостью, выручка одной из них по итогам 2024 года превышает 4,41 млрд рублей", - отметил источник.

По его словам, решение об аресте принято в рамках иска Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства имущество депутата Госдумы Дорошенко, бывшего депутата ГД Анатолия Вороновского и других аффилированных с ними лиц. Общая стоимость этого имущества составляет 2,8 млрд рублей. Обеспечительный арест накладывается, чтобы исключить продажу имущества и вывод средств.

Кроме того, в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко возбуждено уголовное дело. Центральный районный суд Сочи ранее удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении детей депутата ГД меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дорошенко связан с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским, обвиняемым в получении взятки. Он содержится в СИЗО.