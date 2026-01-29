Уровень смертности в Магаданской области в 2025 году снизился на 6,7%

Показатель составил 1508 человек

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Уровень смертности в расчете на 1 тыс. жителей снизился на 6,7% в Магаданской области. В 2025 году умерло 1508 человек, что на 101 меньше, чем в 2024-м, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В 2025 году в Магаданской области отмечается снижение смертности на 6,7%. За 2025 год в регионе умерло на 101 человека меньше (2024 год: 1609 человек, в 2025 году: 1508 человек). Максимальное снижение смертности отмечается от инфекционных заболеваний (минус 18,3%), в том числе от туберкулеза на 31,8%. На 2,4% снизилась смертность от болезней органов кровообращения, которые уносят самое большое количество колымчан и стоят на первом месте в структуре смертности населения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, летальность от острого инфаркта миокарда с 2019 года снизилась в 2,5 раза, а от инсультов - в 1,5 раза.