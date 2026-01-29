В Москве ожидаются облачная погода, снег и до 9 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами сильный, гололедица и температура до минус 9 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 9 до минус 7 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 16 градусов.

Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от минус 11 до минус 6 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 19 градусов.