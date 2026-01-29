Онищенко: новая пандемия может начаться через 9-10 лет

Причиной может стать грипп, считает академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новая пандемия может начаться через 9-10 лет, вероятной причиной станет грипп. Таким прогнозом поделился с ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"9-10 лет. Вот сейчас грипп тоже идет повсеместно. Сегодня США и вся Европа горят от гриппа. Так что, конечно, будет. Это естественный процесс эволюции", - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о возможных сроках новой пандемии.

Вспышка заболеваемости коронавирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ заявила, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, 5 мая 2023 года всемирная организация объявила об окончании пандемии. Официально она продлилась 3 года, 1 месяц и 24 дня.