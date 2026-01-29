В ГД предлагают обязательно оповещать о долгах перед ФНС через Max и "ВКонтакте"

Граждане часто могут не знать о существовании задолженности, а пени могут начисляться годами, отметил зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские граждане должны получать ежемесячные напоминания об имеющихся налоговых задолженностях, в том числе через отечественные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" или мессенджер Max. Соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова направил зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия"), текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность сделать информирование физических лиц и индивидуальных предпринимателей о налоговой задолженности обязательным и незамедлительным при ее возникновении, а также предусмотреть ежемесячное напоминание о задолженности (не реже одного раза в месяц) при помощи SMS сообщений, электронной почты должника, банковских приложений, а также отечественных социальных сетей и мессенджеров ("ВКонтакте", "Одноклассники", Mах)", - говорится в документе.

Депутат отметил, что граждане часто могут не знать о существовании задолженности. "В сложившейся ситуации пени могут начисляться годами, должникам вменяются штрафы, о которых они не знают, а счета внезапно блокируются", - добавил он.

Сейчас узнать о своей задолженности можно на сайте Федеральной налоговой службы, на портале "Госуслуги", в некоторых банковских приложениях или лично в отделении налоговой инспекции. Кроме того, граждане лишь в добровольном порядке могут оформить оповещение о задолженности по телефону и электронной почте, подчеркнул парламентарий.

Введение обязательного регулярного оповещения о задолженности по налогам и иным обязательным платежам позволит повысить собираемость налогов, считает Делягин. Также это будет способствовать своевременному погашению задолженности по налогам и другим обязательным платежам.