Балицкий: система водоснабжения Бердянска будет полностью обновлена

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Система водоснабжения Бердянска Запорожской области сильно изношена, поскольку не ремонтировалась при Украине, и будет полностью обновлена. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

"Советская система [водоснабжения] уже совершенно изношена, при Украине ничего не делалось. Поэтому занимаемся этим вопросом. Планируем полностью обновить систему водоснабжения города Бердянска", - сказал он.

Губернатор добавил, что на это выделены серьезные средства из федерального бюджета.

Подача воды - одна из основных проблем Бердянска. Протяженность водопроводных сетей в городе - более 400 км, свыше 90% из них находятся в аварийном состоянии. Коммунальщики за месяц ликвидируют сотни порывов и заторов на сетях водоснабжения и водоотведения. При этом жителям приходится по несколько дней обходиться без воды.