В нескольких брендах растительных котлет нашли кишечную палочку и плесень

Речь о марках Power, Vego, Green Wise, CreativePea и "Немясо"

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Роскачество обнаружило в растительных котлетах брендов Power, Vego, Green Wise, CreativePea и "Немясо" превышения по общему количеству микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесени. Об этом говорится в исследовании организации, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В одном из образцов количество микроорганизмов превысило безопасный уровень в 24 раза, отметили в Роскачестве. Такие показатели свидетельствуют о нарушениях санитарных норм на производстве или в цепочке хранения.

"Большинство таких котлет юридически не являются полуфабрикатами, то есть для них фактически отсутствуют обязательные требования к безопасности. Поэтому был разработан опережающий стандарт Роскачества, который в будущем может лечь в основу ГОСТ на данный вид продукции", - говорится в сообщении.

У трех марок - Vego, Awake Power - фактическое содержание белков, жиров или углеводов не совпало с заявленным на упаковке. Нет информации о пищевой ценности у котлет торговой марки "Не чикен". В продукции "Не чикен" и Vego найдены консерванты (сорбиновая и бензойная кислоты), не указанные в составе. В растительных котлетах "Немясо" масса нетто оказалась меньше заявленной.

Кроме того, в заявленной как растительная продукции брендов "Немясо" и Awake Power обнаружена ДНК курицы. Эксперты связывают это с перекрестной контаминацией, вероятно, из-за производства мясной и растительной продукции на одном оборудовании, объяснили в Роскачестве. Продукция пяти торговых марок получила замечания от экспертов по вкусу, запаху или цвету, которые были оценены как неприятные, невыраженные или негармоничные.

При этом во всех исследованных образцах не обнаружено токсичных элементов, тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков и ГМО. Это указывает на безопасность используемого сырья. Патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла и листерия, также не выявлены. Всего эксперты проверили 9 торговых марок по 460 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Наивысший балл в рейтинге Роскачества получили котлеты Hi. Этот продукт соответствует всем обязательным требованиям законодательства и строгим критериям опережающего стандарта Роскачества.

Реакция рынка и надзорных органов

Роскачество направило информацию о выявленных нарушениях в Роспотребнадзор и торговые сети, сообщили в организации. Надзорные органы уже вынесли предостережения производителям, а Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия для двух марок.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило Роскачеству, что по результатам обследования территории установлено, что по адресу производства котлет торговой марки Awake power, указанному на маркировке, производство не располагается, в связи с этим информация была направлена в правоохранительные органы. По результатам обследования территории установлено, что по адресу компании "Шестой день", производителя котлет бренда Creative pea, указанному на маркировке, указанная организация также не осуществляет производство пищевых продуктов.

"Многие компании-производители отреагировали оперативно: провели внеплановые санитарные проверки, усилили входной контроль сырья и подали заявки на повторные испытания. Ряд интернет-магазинов снял с продажи продукцию с выявленными несоответствиями", - добавили в Роскачестве.