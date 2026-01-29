Xinhua: число въездов в КНР за 2025 год обновило исторический максимум

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Число пересечений границы КНР за минувший год достигло нового исторического максимума и составило 697 млн. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Государственное управление по делам миграции.

"В 2025 г. на контрольно-пропускных пунктах Китая было досмотрено и пропущено 697 млн человек, что на 14,2 процента больше, чем годом ранее. Таким образом, число пересечений китайской границы достигло нового исторического максимума", - говорится в сообщении.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября 2025 года. Он позволил гражданам России с обычным загранпаспортом посещать Китай сроком до 30 суток с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами. Такой режим действует до 14 сентября 2026 года.