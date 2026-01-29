Стартовал прием заявок на конкурс цифровых портфолио "Талант НТО" для школьников

Победители и призеры смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Прием заявок на Всероссийский конкурс цифровых портфолио "Талант НТО" 2025-2026 учебного года начался на платформе "Талант" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Победители и призеры смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Конкурс является частью Национальной технологической олимпиады (НТО), которая проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Президентской платформой "Россия - страна возможностей", и включен в перечень олимпиад и конкурсов, утвержденный Министерством просвещения РФ на 2025/2026 год. Победители и призеры "Талант НТО" смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы", - говорится в сообщении.

Школьники могут зарегистрировать на платформе "Талант", указать там свои достижения и подтвердить их документами до 15 апреля. Всего в конкурсе этого года принимаются достижения в более чем 1,4 тыс. мероприятиях, которые проводят Кружковое движение НТИ, его партнеры, а также вузы и образовательные организации по всей стране. Успехи абитуриентов будут оценивать по четырем направлениям конкурса: "Программирование", "Разработка бизнес-приложений", "Инженерия" и "Естественно-научная деятельность".

"Список мероприятий, которые учитываются в конкурсе "Талант НТО", ежегодно расширяется, открывая все больше возможностей для школьников получить дипломы и, соответственно, дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. Сейчас таких мероприятий уже более 1400, а всего на платформе "Талант" собрано больше миллиона достижений участников. Конкурс всегда открыт для включения новых соревнований, конкурсов, проектных школ и других образовательных событий, при этом организаторы могут предложить не только свои мероприятия, но и целое новое направление в рамках конкурса", - приводятся в сообщении слова ответственного секретаря оргкомитета НТО, проректора НИУ ВШЭ, лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Отмечается, что число участников в конкурсе "Талант НТО" с каждым годом растет. В сезоне 2024-2025 годов свои успехи представили более 90 тыс. человек из всех регионов России. Из них 9,5 тыс. стали победителями и призерами - в 1,5 раза больше, чем в предыдущем учебном году.

Лидеры по каждому направлению конкурса "Талант НТО" получат дипломы победителей и призеров - их можно предоставить при поступлении в вузы и получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в рамках учета индивидуальных достижений. Дипломы принимают не только вузы-партнеры конкурса, но и большинство университетов, которые в правилах приема указали учет индивидуальных достижений по перечню Министерства просвещения Российской Федерации.

О конкурсе

Всероссийский конкурс цифровых портфолио "Талант НТО" организуется Кружковым движением НТИ с 2019-2020 учебного года. За шесть лет его участниками стали свыше 190 тыс. человек из всех регионов страны, более 30 тыс. признаны победителями и призерами.