Осужденные к исправительным работам смогут пользоваться биржей труда

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Осужденные к исправительным работам в случае увольнения смогут пользоваться услугами центров занятости (бирж труда) для поиска нового трудоустройства. Соответствующие поправки внесены постановлением правительства, с которым ознакомился ТАСС.

До этого осуждение гражданина к исправительным работам являлось одним из оснований для его снятия с учета в центрах занятости. Как отмечается в материалах к документу, "отсутствие возможности трудоустройства данной категории лиц через органы службы занятости влечет ограничение их доступа к государственным услугам в сфере занятости, затрудняет реализацию назначенного судом наказания в виде исправительных работ и создает риски нарушения условий его отбывания".

Теперь в "Правилах регистрации граждан в целях поиска подходящей работы" это ограничение убрано. Таким образом, документ приведен в соответствие с принятым в 2025 году законом, согласно которому в случае увольнения осужденный к исправительным работам обязан трудоустроиться самостоятельно либо встать на учет в службе занятости в течение 15 дней. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему на бирже труда работы. При этом, согласно поправкам 2025 года, изначально наказание в виде исправительных работ может назначаться только трудоустроенным гражданам.

Исправительные работы как вид уголовного наказания отличаются от принудительных и обязательных работ тем, что их отбывают по своему месту трудоустройства, но с удержанием в пользу государства от 5 до 20% зарплаты. Конкретную долю удерживаемого дохода и срок исправительных работ - от двух месяцев до двух лет - назначает суд.