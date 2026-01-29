Эксперт Ших: для работы в медицине здорового долголетия нужно переобучение

Это направление будет принципиально отличаться от врача-геронтолога, рассказала директор Института профессионального образования Сеченовского университета

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Прохождение переобучения для работы врачом по медицине здорового долголетия обязательно будет нужно. Об этом рассказала ТАСС директор Института профессионального образования Сеченовского университета, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней член-корреспондент РАН Евгения Ших.

"Переучиваться, чтобы быть врачом по медицине здорового долголетия, нужно будет обязательно. Мы пока не знаем, будет ли профессиональный стандарт под эту специальность, но думаем, что должен быть. Это направление принципиальным образом будет отличаться от врача-геронтолога, у которого знания и область деятельности направлены на пациентов коморбидных, то есть на тех, у которых уже есть несколько заболеваний. Но старение не всегда связано и ассоциировано с заболеваниями. Мы сейчас боремся за здоровое старение. И обязательно должен быть специалист, который будет сопровождать это здоровое старение", - сказала она.

Новая специальность даст возможность развивать в медицине профилактическое направление. "У нас раньше такого не было. Люди обращались к врачу, только когда у них были явные симптомы заболевания. Сейчас наше общество находится на таком этапе развития, когда каждый человек в пожилом возрасте имеет возможность задуматься о своем здоровье до того, как у него развилась активная клиническая картина заболеваний. И для этого, конечно, должны быть специалисты", - подчеркнула Ших.

Эксперт пояснила, что это новая медицина, подразумевающая в том числе и моделирование здоровья. Она предусматривает несколько новых методов и методик обследования по сохранению здоровья человека. Такой врач должен будет обладать навыками в области лечебной физкультуры, организации правильного тренировочного процесса, контроля физиологических параметров.

"И, конечно, одной из основных задач такого врача будет профилактика возраст-ассоциированных заболеваний. Логично было бы предположить, что такого специалиста можно подготовить из врача-терапевта, врача общей практики, врача-реабилитолога. Но это пока наше предположение", - заключила собеседница агентства.

Ранее Минздрав добавил в программу государственных гарантий на 2026 год должность врача по медицине здорового долголетия.