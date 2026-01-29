Эксперт Дмитриев рассказал о наиболее безопасном транспорте на Байкале зимой

Руководитель туристской компании "Байгал Трэвэл" назвал, в частности, судна на воздушной подушке и аэролодки

УЛАН-УДЭ, 29 января. /ТАСС/. Наиболее безопасный транспорт для перевозки людей, в том числе туристов, на зимнем Байкале - судна на воздушной подушке (СВП) и аэролодки. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель туристской компании "Байгал Трэвэл" Вячеслав Дмитриев.

28 января на льду Малого Моря акватории озера Байкала вблизи острова Ольхон в местности Маломорец водитель внедорожника УАЗ перевозил туристов из Китая. Водитель заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась, от полученных травм женщина-туристка скончалась на месте, двое человек пострадали.

"Судно на воздушной подушке - наиболее безопасная альтернатива машинам УАЗ - так называемым "буханкам". Они, конечно, высокопроходимые - могут пройти по разным типам байкальского льда, проехать по бездорожью, ремонтопригодны, плюс это доступный транспорт: новый такой УАЗ стоит около 1,5 млн рублей. Альтернатива ему в зимних условиях на Байкале - СВП, аэролодки. Они и дороже - 4-8 млн рублей и выше, но в этом вопросе, конечно, самое главное - безопасность туристов, комфорт и скорость передвижения", - сказал Дмитриев.

По его словам, "буханки" давно стали неким транспортным брендом Ольхона, многих байкальских дестинаций. Маршруты, по которым они ездят, сложные - это и грунт, и лед, и торосы, на пути могут встать трещины. Владельцы таких машин порой вкладывают в апгрейд приличную сумму, в том числе устанавливают комфортабельные сидения в салоне, усиливают кабину, корпус.

"Есть тургруппы, которые выбирают именно "буханки" при условии соблюдения всех мер безопасности, но, думаю, постепенно СВП на Байкале будет больше, особенно на восточном побережье со стороны Бурятии, - отметил собеседник. - Также альтернативой для передвижения по льду, заснеженному озеру становятся мотоболотоходы - вездеходы на шинах низкого давления (ШНД)". Еще один из видов легального транспорта - аэролодки типа "Север" - именно с восточной стороны озера они лучше себя зарекомендовали, так как чаще приходится сталкиваться с препятствиями на льду, торосами, которые данные машины преодолевают даже лучше, чем СВП.

Ледовые переправы

Дмитриев подчеркнул, что необходимо осуществлять перевозки по легальным ледовым переправам, по официальным зимникам и в сроки, разрешенные ГИМС. Они определяются специалистами каждый год в зависимости от погоды, характера ледостава.

"В этом году благодаря январским суровым морозам до минус 40-50 градусов Байкал замерз хорошо, крепко", - сказал собеседник. Он напомнил, что в прошлом году Байкал долго не замерзал из-за теплой погоды, официально по льду тогда разрешили ездить лишь в конце февраля - начале марта. В этом же году обещают уже в первых числах февраля.

"В нынешнем зимнем сезоне нашей компании предстоит организовать несколько туров, в которых есть переезды по льду на СВП, речь о маршрутах Листвянка - Ольхон - Усть-Баргузин. Расстояние - более 350 км, и тут, конечно, без судна на воздушной подушке никак, это икомфортно и безопасно", - поделился Дмитриев. Немаловажно, что только лишь на СВП и аэролодках, например, возможны весенние туры для путешественников, которые хотят понаблюдать за байкальскими нерпами.

"На автомобилях по байкальскому льду ездили и будут ездить охотники, рыбаки, ученые, сотрудники особо охраняемых природных территорий, самостоятельные автотуристы, организованные тургруппы, но очень важно соблюдать меры безопасности. Незаменимые специалисты тут - конечно, опытные ледовые капитаны. Они используют проверенные маршруты, выезжают на лед при толщине не менее 40 см и более, ездят со средней скоростью, не выходят на люд ночью, не дрифтуют - понапрасну не подвергают опасности ни себя, ни пассажиров, так как Байкал ошибок не прощает".

Ледовая обстановка на Байкале

По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время на озере Байкал отмечается сплошной ледостав, местами с торосами, процесс нарастания толщины льда продолжается.

"Практически на всей акватории озера наблюдаются трещины. На льду отмечается частичный снежный покров, местами без снега, - сообщили в ведомстве. - Толщина льда по состоянию на 20 января составляет 25-66 см, в районе метеостанции Томпа - выше нормы на 7 см, в деревне Сарма - около нормы, в селе Байкальское, поселках Хужир и Нижнеангарск - ниже нормы на 11-17 см, в остальной части озера тонкий лед. В районе поселке Листвянка толщина льда не превышает 2 см".

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.