Резервный борт авиакомпании Azur Air приземлился в Иркутске

Самолет Boeing 757 рейса Нячанг - Иркутск ранее совершил незапланированную посадку в Ханое

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Резервный самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Нячанг (Вьетнам) - Иркутск, приземлился в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

В среду сообщалось, что самолет Boeing 757 рейса Нячанг - Иркутск успешно совершил незапланированную посадку в Ханое. На борту находилось 238 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал. За пассажирами был отправлен резервный борт.

"В 8:59 (3:59 мск) он приземлился", - сообщил представитель аэропорта.