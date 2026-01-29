Ведущие вузы РФ начнут переход на новую систему образования с 2026 года

В Минобрнауки отметили, что обучение в рамках новой системы в 2025/26 учебном году уже осуществляется по 177 образовательным программам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ведущие вузы России начнут переход на новую систему высшего образования уже в 2026-2027 учебном году, а массовый запуск по всей стране запланирован на 2027-2028 учебный год. О соответствующих изменениях рассказывали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"2026-2027 учебный год - ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год - массовый запуск по всей стране. <...> Массовый переход на новую систему запланирован на 2027-2028 учебный год и затронет все вузы страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что обучение в рамках новой системы в 2025/26 учебном году уже осуществляется по 177 образовательным программам.

В ведомстве также отметили, что работодатели высоко оценивают новые программы, а выпускники новой системы будут лучше подготовлены к реальным задачам. "Студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения только вырастет", - пояснили в Минобрнауки.

О новой модели высшего образования

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от года до трех лет.