В Японии зафиксировали рекордное число самоубийств среди школьников

Как сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, суицид совершили 532 ученика младших и средних учебных заведений

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Рекордное число самоубийств среди школьников было зарегистрировано в Японии в 2025 году. Как объявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, совершили суицид 532 ученика младших и средних учебных заведений. Это самое большое число с 1980 года, когда стали вести такую статистику.

Девочки в Японии совершают суицид чаще мальчиков.

В то же время общее число самоубийств в стране с населением 124 млн человек сокращается. В 2025 году покончили с собой менее 20 тыс. жителей Японии.

Согласно данным 2024 года, общее число самоубийств в Японии составило 20 268, среди детей - 527. При этом подавляющее число самоубийств (13 763) приходилось на представителей мужского пола. Среди детей наибольшее число самоубийств (349) пришлось на старшеклассников.