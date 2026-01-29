Бездомные в Москве в морозы могут получить теплую одежду в пунктах обогрева

Мобильные пункты обогрева работают у семи вокзалов в столице

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бездомные могут согреться и получить теплую одежду в пунктах обогрева у семи вокзалов в Москве. Там достаточно мест для всех, кому может понадобиться помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

"Мобильные пункты обогрева работают у семи вокзалов в Москве. В отапливаемых микроавтобусах люди могут согреться горячим чаем, получить теплую одежду, а также проконсультироваться со специалистами мобильных бригад "Социальный патруль". Несмотря на сложные погодные условия, в мобильных пунктах и Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки остаются места для всех, кому может потребоваться поддержка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, с ноября заработали мобильные пункты обогрева у пяти крупнейших вокзалов города - Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского. А с началом экстремального похолодания Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки усилил работу по оказанию своевременной помощи бездомным, и дополнительные мобильные пункты обогрева были открыты у Савеловского и Щелковского вокзалов, они работают с 20:00 до 08:00.

Круглосуточно можно обратиться в три отделения Центра имени Е. П. Глинки: на Иловайской улице, 22, на Ижорской улице, 21с3 и на улице Матросова, 4. В первых двух отделениях также можно принять душ, полноценно поесть и переночевать.

Возвращение к нормальной жизни

В департаменте подчеркнули, что в Центре им. Глинки для человека могут составить индивидуальную программу возвращения к нормальной жизни. Квалифицированные специалисты центра - социальные работники, юристы и психологи - оказывают комплексную поддержку, в том числе содействие в поиске родственников, восстановлении документов, трудоустройстве, получении психологической и юридической помощи. Позвонить в диспетчерскую службу "Социального патруля" можно по телефонам +7 903 720 15 08, +7 499 357 01 80 или набрав 112.

Кроме того, город работает в активной связке с некоммерческими организациями (НКО). Ежегодно департамент проводит конкурс грантов для социально ориентированных НКО "Москва - добрый город". В текущем году свои проекты помощи бездомным людям реализуют четыре НКО-победителя, которые в сумме получили гранты более чем на 31 млн руб.

Например, фонд "Справедливая помощь доктора Лизы" организует дневной центр по адресу Басманный переулок, д. 4, где проводятся психологические и юридические консультации. Здесь также предоставляют помощь в поиске работы, доступ к компьютеру и телефону. Фонд взаимодействует с Центром им. Е. П. Глинки, так, совместно они помогают бездомным людям из других городов в приобретении билетов до дома.

А в отделении Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки "Дмитровское" на Ижорской улице, 21с3 оказывается доврачебная помощь сотрудниками фонда "САМЮ сосьяль Москва".