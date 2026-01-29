Суд во Владивостоке начнет рассматривать дело сына "крабового короля" 5 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока 5 февраля начнет по существу рассматривать уголовное дело в отношении директора компании "Курильский универсальный комплекс" Александра Кана. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.

Александр Кан - сын бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король", которого Фрунзенский районный суд 12 декабря 2025 года признал виновным в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. "Крабовому королю" назначили 24 года лишения свободы. Также суд постановил взыскать с бизнесмена в доход государства более 4,2 млрд рублей, что является эквивалентом дохода от продажи живого краба.

"Суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении Александра Кана по существу 5 февраля в 14:00 (07:00 мск)", - сказала она.

По версии следствия, с 2014 по 2019 год Олег Кан организовал устойчивое преступное сообщество и контрабандно поставлял краба в Японию, Южную Корею и Китай. Следствие считает, что Александр Кан занимал одну из ключевых ролей, подписывал фиктивные внешнеэкономические контракты с заниженной стоимостью продукции, обеспечивал добычу и сбыт краба за границей.

Александру Кану предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, контрабанде особо ценных водных биологических ресурсов, а также в уклонении от уплаты таможенных платежей. По данным Генпрокуратуры РФ, летом 2025 года уголовное дело было направлено в суд Владивостока. Оттуда дело перенаправили на Сахалин, однако Девятый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность, вернув дело во Фрунзенский районный суд. После Верховный суд подтвердил это решение.