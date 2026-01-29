В Новокузнецке и Прокопьевске объявили режим "черного неба" до 3 февраля

Также режим неблагоприятных метеоусловий действует в Кемерове с 15 по 29 января включительно

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявлен на 30 января - 3 февраля в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Кемеровской области.

"В г. Новокузнецке, г. Прокопьевске, Новокузнецком муниципальном округе НМУ объявляется с 18:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) 30 января до 18:00 (14:00 мск) 3 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Также режим НМУ действует в Кемерове с 15 по 29 января включительно.

Официально режим НМУ в Кузбассе вводится только на четырех территориях, где есть метеорологические посты, которые собирают данные о состоянии атмосферного воздуха. Режим вводят, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях. На время НМУ рекомендуется без лишней необходимости не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах, автомобилистам стоит сократить использование личного транспорта.