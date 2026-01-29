Рекордное количество кредитов по дальневосточной ипотеке выдали в 2025 году

Показатель составил 46,6 тыс.

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Количество льготных ипотечных кредитов, выданных в 2025 году на территориях Дальнего Востока и Арктики, достигло 46,6 тыс. Этот показатель на 6% превышает уровень 2024 года и является рекордным с 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"По данным КРДВ, динамика выдачи ипотечных кредитов демонстрирует устойчивый рост: в 2020 году выдано 15,1 тыс. кредитов, в 2021 году - 17,5 тыс., в 2022 году - 25,8 тыс., в 2023 году - 38,8 тыс., в 2024 году - 44 тыс. В 2025 году на территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) выдано 46,6 тыс. льготных ипотечных кредитов, что на 6% превышает показатель 2024 года и является рекордным результатом за все время действия программы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 2025 года в программу льготного жилищного кредитования включены новые категории: все работники государственных и муниципальных организаций, которые расположены на территориях льготного кредитования. Программу расширили на вторичный рынок жилья в населенных пунктах Дальнего Востока и Арктики, где нет строительства многоквартирных домов или возводится не более двух таких объектов. Обновленные условия предусматривают возможность приобретения жилья возрастом до 20 лет, не признанного аварийным.

"Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" развивается с учетом демографических вызовов и становится одним из ключевых инструментов решения социальных задач. По поручению президента Российской Федерации программа была расширена на многодетные семьи: при рождении третьего и последующих детей родители могут взять ипотеку без ограничений по возрасту. <…> Кроме того, программа стала доступна для всех работников образовательной сферы. При этом сохранены все базовые параметры, включая льготную ставку не выше 2%", - приводит пресс-служба слова замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой.

Там также отметили, что с начала реализации программы жилье приобрели более 189 тыс. семей. Больше всего покупателей в ДФО находится в Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. В Приморье выдано более 45 тыс. кредитов на сумму 232 млрд рублей, в Якутии - 32,7 тыс. кредитов на 173 млрд рублей, в Хабаровском крае - 24,2 тыс. кредитов на 126,4 млрд рублей. Совокупно на эти регионы приходится около 60% всех ипотечных выдач в ДФО.