ПДД в 2025 году чаще всего нарушали в Москве, Московской области и Дагестане

Всего в России выявили более 12,5 млн нарушителей ПДД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Москва, Московская область и Республика Дагестан стали регионами с наибольшим показателем нарушителей правил дорожного движения в 2025 году. Так, в Москве было выявлено более 1,3 млн нарушений, в Московской области - более 1,2 млн, а в Дагестане - более 477 тыс., следует из статистических данных МВД России.

По данным ведомства, в 2025 году в РФ выявили более 12,5 млн нарушителей ПДД, из них 11,4 млн случаев были связаны с водителями, более 173 тыс. - с пассажирами и более 968 тыс. - с пешеходами.

В 2025 году в Московской области чаще всего нарушали ПДД пешеходы - 1,1 млн нарушений. В Москве этот показатель также составил 1,1 млн, а в Санкт-Петербурге - 339 тысяч. Наименьшее количество нарушений среди пешеходов было зафиксировано на Чукотке - 40, в Ненецком автономном округе - 57 и в Карачаево-Черкесской Республике - 68.

Наименьшие показатели нарушения правил ПДД зафиксированы на Чукотке - немногим более 2 тыс., в Ненецком автономном округе - 2,6 тыс. и Магаданской области - более 10 тыс.