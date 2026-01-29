На юге России в ближайшие дни ожидается потепление

Как сообщили в региональных Гидрометцентрах, в Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях температура воздуха будет минусовой

СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют теплую без осадков погоду в ближайшие дни на юге России, сообщили в региональных Гидрометцентрах. Сохраняется тенденция на потепление, однако в Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях температура воздуха все еще будет минусовой.

На Крымском полуострове в ближайшие дни ожидалась теплая погода с температурой воздуха выше плюс 10 градусов. Однако в связи с прохождением южного циклона с 30 января по 1 февраля в регионе ожидается резкое изменение погоды: дожди, переходящие в мокрый снег, местами осадки могут быть очень сильными, на дорогах - гололедица. Порывы ветра будут достигать 25 м/с, температура воздуха 1 февраля понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8-13 градусов мороза, днем - 1-6 градусов со знаком "минус".

Резкое потепление произошло в Адыгее в среду: температура воздуха в дневные часы поднялась вдвое, до 13 градусов со знаком "плюс". Показатели 13-14 градусов тепла днем и до 1 градуса тепла по ночам сохранятся в республике до воскресенья. 1 февраля в регионе похолодает до 6 градусов тепла днем, в ночь на понедельник прогнозируют минусовые температуры, осадки.

В то же время в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями и без осадков погода. Температура воздуха ночью может опуститься до минус 4 градусов, днем в северной половине края она прогреется до плюс 8 градусов, в южной - до плюс 16. На Черноморском побережье Кубани - переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью - до плюс 12 градусов, днем - до плюс 15.

Потепление со знаком "минус"

Временное резкое потепление фиксируется и в Астраханской области, где в минувшие выходные дни выпало много снега. В ночь на четверг в Астрахани ожидается до 5 градусов мороза, днем - до нуля градусов. В пятницу ночью - до 4 градусов со знаком "плюс", а днем будет солнечно при нулевой температуре. Суббота ожидается без осадков, ночью столбики термометра опустятся до 4 градусов мороза, а днем поднимутся до 1 градуса тепла. В воскресенье прогнозируется пасмурная погода с показателями до 3 градусов мороза ночью и до 1 градуса тепла днем.

В Волгоградской области в ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночами ожидается от минус 5 до 0 градусов. Местами прогнозируются небольшие осадки - снежные зерна, ледяной дождь, морось. На территории области и на дорогах ожидается гололед, изморозь в сочетании с сильным ветром 15-20 м/с.

В Ростовской области в ближайшие три дня синоптики прогнозируют потепление до трех градусов со знаком плюс, в пятницу и субботу в Ростове-на-Дону возможны осадки/ В устье Дона из-за ветрового сгона уровни воды на участке Аксай-Азов понизились до неблагоприятных отметок и ниже.

Главное управления МЧС по Калмыкии объявило экстренное предупреждение в связи с сильным гололедом, который будет местами сохраняться в республике до утра четверга. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно быть внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений. Пешеходам советуют надевать одежду со светоотражающими элементами. В минувшие выходные в Калмыкии выпало много снега. В четверг и пятницу в республике ожидается в дневные часы 1 градус тепла, по ночам прогнозируют до 2 градусов мороза. В выходные дни температура воздуха в дневные часы поднимется до 2-3 градусов тепла.