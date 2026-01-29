В МФЦ в ЛНР намерены запустить 20 новых услуг для жителей

Особое внимание уделяется мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Отделения МФЦ в Луганской Народной Республике в 2026 году намерены начать оказывать 20 новых услуг населению, первые 7 появятся до марта. Об этом ТАСС сообщил директор МФЦ республики Виталий Седых.

По его словам, до конца года организация намерена заключить 16 соглашений о взаимодействии по 13 региональным, 7 муниципальным услугам, а также соглашение о взаимодействии с Гарантийным фондом ЛНР.

"Всего мы планируем начать оказывать 20 новых услуг [в 2026 году]. Хочется отметить, что в 2026 году мы планируем принимать заявления по муниципальным услугам. Так, в 1-м квартале планируется запустить 7 услуг, в перспективе перечень будет расширяться. Особое внимание уделяется мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Перечень по мерам поддержки данных категорий увеличивается на постоянной основе", - сказал он.

25 января 2023 года в ЛНР открылись первые девять отделений МФЦ. Тогда они предоставляли пять госуслуг.