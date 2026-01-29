Миронов: первое высшее образование в РФ для всех должно быть бесплатным

Председатель партии "Справедливая Россия" отметил, что цены на обучение в вузах растут с опережением инфляции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Первое высшее образование для всех российских граждан должно быть бесплатным. Об этом заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Справедливая Россия" настаивает на том, чтобы первое высшее образование было бесплатным для граждан, как и записано в конституции. Если стране нужны инженеры, программисты, медики, педагоги - делайте обучение по этим специальностям полностью бесплатным", - сказал Миронов.

По его словам, цены на обучение в вузах растут с опережением инфляции. В 2025 году стоимость платного обучения в высших учебных заведениях в среднем выросла на 12%, добавил депутат. "Учиться в России в абсолютных цифрах становится гораздо дороже, чем в Европе, не говоря уже о разном уровне зарплат", - отметил он.

Миронов подчеркнул, что также необходимо повысить зарплаты преподавателям вузов. "Тогда им не придется подрабатывать, а у молодежи появится больше возможностей для получения качественного образования", - заключил политик.