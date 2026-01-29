В Монголии число зараженных корью жителей превысило 14 тыс.

Национальный центр инфекционных заболеваний отметил, что наибольшая заболеваемость в возрастной группе 10-14 лет

УЛАН-БАТОР, 29 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев кори в Монголии достигло 14 002. Об этом сообщил национальный центр инфекционных заболеваний.

"Если по состоянию на 27 января было зарегистрировано 13 967 случаев кори, из них 12 с со смертельным исходом, то через два дня 29 января зараженных этой инфекцией насчитывается 14 002 человека. Наибольшая заболеваемость в возрастной группе 10-14 лет - 5 183 случая, также корью заболели 3 330 детей в возрасте 0-4 лет, 1 806 в возрасте 5-9 лет и 1 751 подросток от 15 от 19 лет", - привело данные медицинское ведомство.

Ранее оно предупредило население о том, что дети от 10 до 15 лет, родившиеся в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года, будут до 6 февраля 2026 года дополнительно привиты от кори и краснухи в связи с повышенным риском заражения по окончании зимних каникул в школах, где регистрируется большинство случаев заболевания.

Ранее министр здравоохранения Жигжидсурэнгийн Чинбурэн сообщил о том, что заболеваемость корью в Монголии начала увеличиваться из-за низкого уровня вакцинации (65% детей). Во время последней вспышки в Монголии в 2015-2016 годах умерли 132 человека, заболели 53 737.