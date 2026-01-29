В Крыму на ремонт объектов культуры выделили свыше 940 млн рублей

На эти деньги обновят 17 объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Более 940 млн рублей выделено на ремонт 17 объектов культуры в Республике Крым в 2026 году, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"В 2026 году предусмотрено свыше 940 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на 17 объектах культуры, из них вводу в 2026 году подлежит 10 объектов", - говорится в сообщении.

Средства предусмотрены программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", национальным проектом "Семья", Республиканской адресной инвестиционной программой и Планом капитального ремонта Республики Крым.

В 2026 году планируется завершить строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе и Дома культуры в городе Старый Крым, а также отремонтировать или начать ремонт ряда сельских библиотек, клубов и Домов культуры.