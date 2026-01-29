В Херсонской области хотят наградить медработников, спасавших людей в Хорлах

Их подвиг заслуживает высокой оценки, считает губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 29 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области подготовят ходатайство о награждении медицинских работников, принимавших участие в эвакуации и оказании помощи раненым в результате новогодней атаки Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Хорлах. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Подвиг медиков, которые работают под ударами и спасают людей, заслуживает высокой оценки. Будем ходатайствовать о награждении медработников, которые, рискуя жизнью, принимали участие в эвакуации и оказании помощи раненым в Хорлах и в ряде других мест", - сказал он.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в их числе двое детей. Всего пострадали не менее 60 человек.