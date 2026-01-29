Россиянам рассказали, в какие месяцы невыгодно брать отпуск

Отдых в феврале или мае может привести к потере в деньгах при выплате отпускных, сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. После января самыми невыгодными для ухода в отпуск месяцами в 2026 году станут февраль и май. В эти периоды работники могут потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. Об этом сообщал ТАСС руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

"Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше - май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время", - сказал он.

В свою очередь эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщала ТАСС, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году будут июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. По ее словам, чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня при окладной системе оплаты труда. Соответственно, работнику выгоднее будет брать отпуск в месяцы с максимальным числом рабочих дней.