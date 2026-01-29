МВД: в каждом шестом регионе РФ число легковых автомобилей превышает 1 млн

По данным ведомства, всего в наличии у россиян в 2025 году свыше 52,8 млн легковых автомобилей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число легковых автомобилей по итогам 2025 года превышает 1 млн в 14 из 89 регионов России. В 2024 году свыше 1 млн автомобилей было зарегистрировано в 16 субъектах, следует из статистических данных МВД России.

По данным ведомства, всего в наличии у россиян в 2025 году свыше 52,8 млн легковых автомобилей. По итогам 2025 года число легковушек сократилось более чем на 20% в двух регионах: в Волгоградской области - с 1 млн 123 тыс. до 862,9 тыс. единиц, и в Новосибирской области - с 1 млн 67 тыс. до 862 тыс.

Наибольшее число автомобилей в Москве - 4 млн 191 тыс., что на 3,3% меньше, чем было годом ранее. В Московской области количество легковушек возросло с 2 млн 951 тыс. до 3 млн 209 тыс. В Краснодарском крае насчитывается 2 млн 445 тыс. легковых автомобилей, в Санкт-Петербурге - 1 млн 888 тыс., в Татарстане - 1 млн 827 тыс. Меньше всего легковых автомобилей зарегистрировано в Ненецком автономном округе - 13 тыс. и в Чукотском автономном округе - 10 тыс.

Среди федеральных округов безусловным лидером по числу автомобилей стал Центральный федеральный округ - 14 млн 554 тыс. На втором месте - Поволжье с 10,5 млн легковых автомобилей. На третьем месте - Южный федеральный округ с более 6,1 млн легковых автомобилей. В Северо-Западном федеральном округе зарегистрировано более 5 млн легковых автомобилей. В Сибирском федеральном округе зарегистрировано более 6 млн легковых автомобилей.

Также свыше 4,6 млн легковых автомобилей было зарегистрировано в Уральском федеральном округе, в котором лидирует Свердловская область с более 1,7 млн машин. На Дальнем Востоке насчитывается более 3 млн легковых автомобилей с лидером среди регионов - Приморским краем (более 887 тыс. машин).