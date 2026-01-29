В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах

Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, круглосуточная работа камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Умные камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы научились фиксировать еще два типа дорожных инцидентов для оперативного реагирования и обеспечения безопасности. Теперь система видеоаналитики может распознавать проведение дорожных работ и проезд по автомобильным полосам электровелосипедов и электросамокатов, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Круглосуточная работа "умных" камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать 2 новых типа инцидентов - проведение дорожных работ и перемещение пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на ключевых магистралях Москвы работают более 1,5 тыс. умных камер. Среди них есть комплексы фотовидеофиксации, которые выявляют нарушения ПДД, и умные камеры, которые в режиме реального времени распознают опасные случаи для движения.

Теперь система видеоаналитики ЦОДД начала фиксировать проведение дорожных работ. Информация о них оперативно поступает в Ситуационный центр ЦОДД. Специалисты выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло и передают данные Дорожному патрулю. При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки безопасности движения, в результате чего водители успевают снизить скорость и перестроиться.

Также камеры научились выявлять движение пользователей СИМ по полосам для автомобилей. Это запрещено ПДД и может создать опасную ситуацию для самого водителя и других участников движения. Получив сигнал с камер, Ситуационный центр оперативно сообщает об этом Дорожному патрулю и ГАИ. Так, специалисты заранее предотвращают ДТП и обеспечивают безопасное движение.

Ранее Ликсутов сообщал ТАСС, что Москва занимает первое место в рейтинге регионов России по безопасности дорожного движения. По итогам 2025 года в Москве на 9% сократилось количество ДТП, а погибших в них стало меньше на 15%. При этом количество погибших детей за год сократилось почти в два раза - на 42%.