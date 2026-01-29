Малышева: возложение цветов к мемориалам должно быть осмысленным

Член Общественной палаты РФ поделилась впечатлениями от возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Возложение цветов к мемориалам является важной традицией дани памяти, которая символизирует глубоко личное отношение и служит выражением общественной позиции. Об этом ТАСС рассказала руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Возложение цветов продолжает оставаться весьма распространенной практикой, которая имеет глубокие традиции в нашей культуре исторической памяти. Важно, чтобы возложение цветов было осмысленным, чтобы каждый участник этой церемонии понимал, чей подвиг он чтит, кому он отдает дань памяти, и выстраивал бы для себя тот смысловой ряд, который не позволит церемонии возложения цветов превратиться в механическое действие. А наполненная смыслом, она приобретает совершенно другое звучание", - сказала Малышева, отвечая на вопрос о значимости этой традиции.

Она поделилась впечатлениями от возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. "Было огромное количество людей, и в лицах участников церемонии было видно, что каждый думает и о своем - о дедах и прадедах, о семейных историях, связанных с блокадой Ленинграда, и вместе с тем осознает общенациональный характер и значение памятной даты", - добавила Малышева.

Историк отметила, что существуют и другие практики выражения исторической памяти, однако возложение цветов "является неотъемлемой институцией и выражает консолидированную позицию общества в деле сохранении исторической памяти", - заключила глава НЦИП.