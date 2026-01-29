Около 70% опрошенных россиян негативно относятся к "Оземпику"

По данным аналитиков сервиса доставки правильного питания Grow Food, основными причинами недоверия к препарату называют противоречивость информации о нем и наличие серьезных побочных эффектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Почти 70% опрошенных жителей России относятся к "Оземпику" и его аналогам негативно. Об этом сказано в исследовании сервиса доставки правильного питания Grow Food, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Выяснилось, что на начало 2026 года доверие к популярным препаратам для похудения среди опрошенных минимальное. На вопрос, как вы относитесь к "Оземпику" и его аналогам для быстрого снижения веса, только 7% ответили положительно, 25% - нейтрально, а 68% - негативно. Готовность принимать эти препараты в обозримом будущем выразили 18%, не рассматривают их ни под каким предлогом - 82%", - говорится в тексте.

По данным аналитиков, основными причинами недоверия к препарату россияне называют противоречивость информации о нем и наличие серьезных побочных эффектов (47%). Более трети (39%) опрошенных уверены в эффективности похудения традиционным способом - с системным подходом к питанию, дисциплиной и регулярными занятиями спортом.

В то же время каждый пятый опрошенный (21%) считает "Оземпик" и его аналоги препаратом будущего, который, однако, требует более тщательных научных исследований и доработки формулы. На вопрос о том, как россияне планируют снижать вес в 2026 году, большинство назвали традиционные способы: 36% - снижать потребление калорий, 31% - заниматься спортом и силовыми тренировками, 29% - употреблять больше белка, 25% - больше ходить и двигаться, 19% - закупаться готовыми рационами.

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.