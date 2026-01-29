В суд Приморья передали дело о картельном сговоре на сумму свыше 1,75 млрд рублей

По ходатайству следствия на деньги и недвижимость фигурантки дела общей стоимостью свыше 5 млн рублей наложен арест для возмещения ущерба

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о картельном сговоре при организации питания в детских садах завершено, в результате реализации картельного соглашения участниками получено свыше 1,75 млрд руб. Дело передано в суд Приморья, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"Следователем СУ УМВД России по г. Владивостоку окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы. Она обвиняется по пунктам "а, в" части 3 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения картеля, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере). <…> В результате реализации картельного соглашения на счета участников поступило свыше 1,75 млрд рублей. <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что руководители коммерческой организации, заключив картельное соглашение, отказались от конкуренции в конкурсах на оказание услуг питания в детских садах Владивостока. Они распределили участие по территориальному принципу и заключали контракты без снижения цен.

По ходатайству следствия на денежные средства и недвижимость фигурантки дела общей стоимостью свыше 5 млн рублей наложен арест для возмещения ущерба.