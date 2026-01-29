В ГД рассказали о максимальном размере пособия по уходу за ребенком в 2026 году

Он превысит 83 тыс. рублей, сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей, при этом право на выплату сохранится и в случае выхода родителя на работу. Об этом ТАСС сообщала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

"Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей в месяц", - сказала депутат, уточнив, что на 2025 год этот показатель составлял чуть менее 69 тыс. рублей.

Отмечается, что пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка родителя за предыдущие два года, но с ограничениями по суммам.

"Необходимо еще отметить, что с недавнего времени мамы или папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится 1,5 года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком", - отметила также Бессараб.