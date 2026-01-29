В Москве водителей попросили вечером не выезжать в час пик

Власти рекомендовали по возможности задержаться на работе

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Власти Москвы из-за снегопада просят автомобилистов по возможности задержаться на работе и планировать поездки после того, как спадет основной поток, чтобы не выезжать на дороги в час пик. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня весь день прогнозируют снег и возможны локальные ограничения движения в центре города. <...> Если поездку на автомобиле отменить нельзя, учтите, что дорога займет больше времени, чем обычно. По возможности задержитесь на работе и планируйте поездку после того, как спадет основной поток. Это сэкономит время", - говорится в сообщении.

В Дептрансе также рекомендовали пользоваться в течение дня метро, МЦК и МЦД.