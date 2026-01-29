Матвиенко поздравила жителей Тверской области с днем образования региона

Председатель Совета Федерации отметила, что регион обладает мощным индустриальным и кадровым потенциалом

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ТВЕРЬ, 29 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила руководство и жителей Тверской области с днем образования региона. Индустриальный потенциал Тверской области играет важную роль в решении приоритетных задач экономики страны, говорится в тексте поздравления.

"Тверская область обладает мощным индустриальным и кадровым потенциалом, позволяющим эффективно решать приоритетные задачи в экономике и социальной сфере. Ведется системная работа по привлечению инвестиций, реализуются проекты в промышленности и сельском хозяйстве", - говорится в поздравлении.

Матвиенко отметила, что Тверская область - это регион с богатой историей и культурой. "Здесь находятся ценнейшие памятники архитектуры, которые не раз становились свидетелями поворотных событий в многовековой истории нашего государства. Среди них один из древнейших в стране Борисоглебский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу реки Волги Старицкий Успенский монастырь и возвышающийся над ее устьем Ольгинский монастырь, а также главные места притяжения паломников и туристов на озере Селигер - Нило-Столобенская пустынь и Богородицкий Житенный монастырь", - говорится в тексте поздравления.

Матвиенко выразила уверенность, что региональные власти будут делать все возможное для стимулирования предпринимательской активности, модернизации транспортной, жилищно-коммунальной и туристической инфраструктур, повышения уровня жизни людей.